إضافة إلى عدد من المدن الروسية...عروض الطائرات الروسية في يوم النصر تزين سماء حميميم

تم إطلاق خريطة تفاعلية لتحليق الطيران في يوم الذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية. ستقام في الـ9 من مايو/ أيار عروض جوية في 47 مدينة في روسيا.

سيخبر القسم الخاص عن عدد وترتيب عروض الطائرات فوق الساحة الحمراء في موسكو والمشاركين في الاستعراضات الجوية في المناطق.

ستقام العروض الجوية للطائرات الروسية في 9 مايو ليس في روسيا فقط، ولكن أيضًا في عاصمة أرمينيا، يريفان، في قاعدة حميميم الجوية في سوريا وطاجيكستان. يتم استكمال المعلومات حول عدد الطائرات والمروحيات المشاركة في عمليات الطيران ببيانات عن عدد المدفعيات والمنشآت التحتية التي يتم استخدامها للألعاب النارية الاحتفالية بمناسبة يوم النصر.

في العاصمة، ستحلق طائرات مي-8 ومي-35 ومي-28 وكا-52 ومروحية النقل الثقيلة مي-26 ومقاتلات سو-35إس وسو-30إس إم وميغ-29 وسو-25 وقاذفة سو-24 وسو-34 وطائرات النقل العسكري بعيدة المدى وطائرات الإنذار المبكر والاستطلاع أ-50 وأحدث مقاتلة سو-57 والمقاتلات الاعتراضية ميغ-31ك مع الصواريخ الأسرع من الصوت "كينجال".

الخريطة التفاعلية في هذا الرابط.