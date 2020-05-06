واشنطن تشتبه في بناء موقع جديد لإطلاق الصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية

يعتقد مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن كوريا الشمالية وصلت إلى المرحلة النهائية من بناء منشأة جديدة بالقرب من مطار بيونغ يانغ الدولي، يمكن استخدامها على الأرجح لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.

تقول المعلومات المنشورة على موقع المركز إن المنشأة الجديدة، الواقعة في الجزء الجنوبي من المطار، "من المرجح أن تكون مرتبطة بجهود كوريا الشمالية لتطوير برنامج صاروخي".

وفقًا للخبراء الأمريكيين، فإنه في البنية التحتية التي يتم بناؤها في هذه المنشأة يمكن نشر صواريخ باليستية عابرة للقارات Hwason-15، بالإضافة إلى أية صواريخ باليستية كورية شمالية أخرى. توصل متخصصو CSIS إلى هذه الاستنتاجات بناءً على صور الأقمار الصناعية.

يذكر أنه في 14 أبريل/ نيسان، أعلنت كوريا الجنوبية إطلاق العديد من صواريخ كروز قصيرة المدى من أراضي جمهورية كوريا الشمالية. بالإضافة إلى ذلك، أفادت لجنة رؤساء الأركان في كوريا الجنوبية أن كوريا الديمقراطية أطلقت صاروخين قصيري المدى في اتجاه بحر اليابان.