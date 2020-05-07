منتدى "أرميا - 2020" يشهد النموذج الأول لمركبة عائمة مجنزرة تصلح لجميع التضاريس

أعلن مدير الشركة "التصنيع العسكري" ألكسندر كراسوفيتسكي، اليوم الخميس، أنه يتم إنشاء مركبة عائمة جديدة لجميع التضاريس على هيكل مجنزر بسعة تصل إلى خمسة أطنان في روسيا، وسيتم عرض التطوير لأول مرة في المنتدى العسكري التقني الدولي "أرميا -2020" في "كوبينكا" بضواحي موسكو.

موسكو - سبوتنيك. وقال كراسوفتسكي لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعمل الآن على إنشاء عربة عائمة جديدة مجنزرة لجميع التضاريس بسعة حمولة تصل إلى خمسة أطنان. في المستقبل القريب، سيتم اختبار نموذج أولي من هذا الجهاز. سنعرض هذه العربة أيضاً في منتدى " أرميا -2020".

وأشار مدير الشركة إلى أن شركة "التصنيع العسكري"، بعد أن اكتسبت خبرة في اختصاصات تطوير وإنتاج الناقلات المجنزرة - جرارات وعربات ثلج، قامت بتنظيم إنتاج معدات من هذا النوع للقوات المسلحة الروسية.

يذكر أن شركة "التصنيع العسكري" تخصصت سابقاً حصرا في إنتاج المركبات المدرعة ذات العجلات. ومن بين أشهر مشاريع الشركة عائلة عربة "تايغر" من العربات المدرعة ومنصة "بوميرانغ" الواعدة.