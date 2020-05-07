روسيا تبدأ بإنتاج جيل جديد من العربات المدرعة "أتليت"

أعلن المدير العام للشركة "الصناعة العسكرية"، ألكسندر كراسوفيتسكي اليوم الخميس، أنه من المخطط أن يبدأ الإنتاج التسلسلي للجيل الجديد من السيارات المدرعة الروسية "أتليت" ، وهو تطوير عائلة سيارات "تايغر" ، في عام 2021.

موسكو - سبوتنيك. وقال كراسوفيتسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": الآن يتم تجهيز نماذج السيارات المدرعة لاختبارات الدولة التي ستبدأ، على الرغم من كل شيء، في المستقبل القريب. وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية هذا العام. نخطط لبدء الإنتاج التسلسلي للسيارات المدرعة لعائلة "أتليت" في العام المقبل".

ولفت المدير العام إلى أنه في إطار الاختبارات الأولية نجحت "أتليت" في اختبار مقاومة البالستية والألغام، وتم تأكيد جميع الخصائص المعلنة خلال الاختبارات.

يذكر أن الجيل الجديد من السيارات المدرعة "أتليت" لديه نظام للعجلات 4 × 4 وهو مخصص لنقل الأفراد والبضائع العسكرية مع ضمان المستوى المطلوب من الحماية، وجر المقطورات، وأسلحة التركيب، والمعدات العسكرية والمعدات الخاصة.

المميزات الرئيسية بين السيارة الجديدة وسيارة "تايغر" المدرعة هي زيادة سعة الحمولة إلى 1600 كيلوغرام، وزيادة مقاومة الألغام إلى كيلوغرامين من مادة "تي إن تي"، ومحرك الديزل الروسي "يا إم زي – 24-5347" الأكثر قوة، الذي تصل قوته إلى 240 حصانا.