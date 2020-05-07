بدء الإنتاج التسلسلي للجيل الجديد من المنصة القتالية "بوميرانغ" في عام 2021

أعلن المدير العام لشركة الصناعة العسكرية، ألكسندر كراسوفيتسكي اليوم الخميس، أنه من المخطط أن يبدأ الإنتاج التسلسلي للجيل الجديد لأحدث منصة قتالية "بوميرانغ"، في عام 2021.

وقال كراسوفيتسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "الآن في منشآت الإنتاج في المجمع الصناعي العسكري، يتم تجميع نماذج المنصة القتالية "بوميرانغ" الجديدة وإخضاعها للاختبارات، والتي من المقرر أن تكتمل في العام المقبل".

وتوفر مركبة القتال البرمائية "بوميرانغ" القدرة على حل مجموعة واسعة من المهام القتالية وحتى المهام في أوقات السلم: أثناء صد عدوان العدو المحتمل، وحماية حدود الدولة ومحاربة التنظيمات الإرهابية، وكذلك مساعدة السكان في حالة الكوارث الطبيعية.

وتم تصميم منصة "بوميرانغ" القتالية بعجلات لنقل مجموعة مؤللة ودعم إطلاق النار خلال المعركة. وهي تساعد على إجراء جميع أنواع العمليات القتالية للفرقة المؤللة، وقمع مشاة العدو، ومحاربة العربات المدرعة، وضرب الدبابات والمروحيات الحربية، وحماية الطاقم والقوات من نيران الأسلحة الخفيفة، وشظايا القذائف.

وتمتلك المدرعة "بوميرانغ" مدفعا رشاشا عيار 30 مم ومدفع عيار 7.62 مم، إضافة إلى أجهزة ملاحة ورؤية ليلية وتدريع عالي، ونظام إدارة نيران متطور.

ويتكون طاقم المدرعة من 3 إلى 7 أشخاص، ويصل وزنها إلى 20 طن. وتمتلك المدرعة منصتي إطلاق صواريخ مضادة للدبابات طراز "كورنيت — إيه إم" مثبتتين على جانبيها، وهي صواريخ ذاتية التوجيه لا تحتاج إلى متابعة بعد إطلاقها.