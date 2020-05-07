صحيفة أمريكية تكشف كيفية التغلب على "إف-35" من الجيل الخامس

كشف خبراء صحيفة أمريكية عن الطرق التي يمكن من خلالها هزيمة المقاتلة الأمريكية من الجيل الخامس "إف-35 بي لايتينغ 2" و"إف-35 سي لايتينغ 2" في المعركة.

ووفقا لصحيفة " Popular Mechanics"، فإنه يتوجب على عدو المقاتلات الأمريكية من الجيل الخامس معرفة قيودها واستخدامها لمصلحته.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب على قوات العدو إجبار المقاتلة على الانخراط في معركة جوية، تكون فيها ظروف المعركة غير مواتية لها، ومناسبة لقوات العدو.

وأضافت أن هذا التكتيك لن يجدي نفعا في حال قوات الأعداء لا تعرف مكان المقاتلة الأمريكية.

وكان تصريح الصحيفة هذا ردا على المقالة التي نشرتها صحيفة " Defence News" في أبريل/نيسان الماضي، والتي ذكرت أن المقاتلة الأمريكية لا تستطيع الطيران بسرعات أسرع من الصوت إلا لبضع عشرات من الثواني فقط.