الدفاع الروسية تخطط لإدخال صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية للخدمة العام المقبل 

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروشكو، أن وزارة الدفاع تخطط لإدخال صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية للخدمة في عام 2020 - 2021.

موسكو - سبوتنيك. وقال كريفوروتشكو لمجلة الدفاع الوطني: "إن الجدول الزمني التقديري لإدخال "تسيركون" للخدمة هو 2021-2022".

واختبرت روسيا صاروخ "تسيركون" البحري فرط الصوتي، وأكد الرئيس الروسي أن صاروخ "تـسيركون" سيتمتع بسرعة تفوق سرعة الصوت بمقدار 9 مرات [9 ماخ] وذلك بالإضافة إلى مدى الطيران الذي سيزيد عن ألف كيلومتر.

وسيكون هذا الصاروخ قادرا على تدمير الأهداف الأرضية والبحرية. وسيجري استخدام هذه الصواريخ من على متن الحاملات البحرية، أي السفن التي تعمل فوق سطح الماء والغواصات، وجميعها من دفعات الإنتاج التسلسلي وهي تضم السفن والغواصات المصنوعة والتي تجري صناعتها لتزود بصواريخ من طراز "كاليبر".