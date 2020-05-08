الدفاع الروسية تكشف موعد الحصول على أنظمة "إس - 500" الصاروخية

كشف نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروشكو، اليوم الخميس، عن موعد حصول القوات المسلحة الروسية على أول دفعة من أنظمة الدفاع الجوي "إس - 500" الصاروخية.

وجاءت تصريحات كريفوروشكو خلال مقابلة خاصة لمجلة "الدفاع الوطني" الروسية قال فيها: "من المقرر الانتهاء من الاختبارات وتســليم أول دفعة من "إس - 500" إلى القوات المسلحة في عام 2021".

وأضاف كريفوروشكو قائلا: "من المقرر توقيع عقود شراء أنظمة الدفاع الجوي "إس - 500" في عام 2021، في حين أن عمليات التسليم المنتظمة ستكون في عام 2025".

وأشار كريفوروشكو إلى أن مرحلة الاختبارات الأولية جارية حاليا على بعض المنصات ويجري التدرب عليها من قبل القوات العسكرية والاخصائيين.

وتسمح إمكانيات "إس - 500" باعتراض الصواريخ البالستية في أي جزء من المسار، بما في ذلك الفضاء الأكثر تعقيدًا حيث يحلق الهدف بسرعة عدة كيلومترات في الثانية.