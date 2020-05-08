وزيرا الدفاع الروسي والصيني يناقشان التعاون العسكري في ظل فيروس كورونا

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية "في 8 مايو 2020، جرت مكالمة هاتفية بين وزير دفاع روسيا الاتحادية، الجنرال سيرغي شويغو، ووزير دفاع جمهورية الصين الشعبية، العقيد وي فنغ خه".

وأشار البيان إلى أن وزيري الدفاع ناقشا قضايا مهمة، من أبرزها التعاون العسكري في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان بأن وزير دفاع جمهورية الصين الشعبية هنأ نظيره الروسي وكافة أفراد القوات المسلحة لروسيا الاتحادية بمناسبة الذكرى الـ 75 للانتصار العظيم فى الحرب الوطنية العظمى".

هذا وتحتفل روسيا يوم 9 أيار/ مايو، من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجه دعوات لقادة العديد من البلدان للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، لكن ظروف تفشي جائحة كورونا حول العالم ستمنع حضورهم، سيما وأن الرئيس الروسي قرر تأجيل الاحتفالات هذا العام. و بهذه المناسبة تجري عادة، في العديد من المدن الروسية، عروض عسكرية، وأهمها العرض العسكري في الساحة الحمراء في العاصمة موسكو.