الجيش الياباني يستبدل دباباته بمدرعات جديدة على عجلات... فيديو

قررت اليابان استبدال دبابات المعارك الرئيسية بدبابات مدمرة ذات عجلات ضمن برنامج الدفاع عن النفس الياباني، بحسب ما أفادت به وزارة الدفاع اليابانية.

وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنها ستشتري مدرعات قتالية متنقلة إضافية تسمى "النوع 16" (MCS) بحلول نهاية هذا العام، لاستخدامها من قبل قوات الدفاع الذاتي البرية (JGSDF).

وبحسب موقع "بلغارين ميلتاري"، ستحل "المدمرات الجديدة في القرن الواحد والعشرين" محل دبابات المعارك الرئيسية الأغلى ثمناً والأكثر تكلفة.

وهذه المركبات مناسبة تماماً للنقل بالطائرات، مما يسمح بنشرها في جميع أنحاء الأرخبيل الياباني، وفي هذا الصدد اقترح الخبراء الأمريكيون أن تشتري اليابان الدبابات ذات العجلات في حالة الحرب في جزر الكوريل.

وتخطط وزارة الدفاع اليابانية لتسليم 300 مدمرة جديدة إلى القوات اليابانية حتى عام 2026، في حين سيتم سحب 740 دبابة قتالية قديمة من الخدمة.

وستنفق طوكيو أكثر من ملياري دولار على شراء 33 مركبة جديدة وفقاً لميزانية الدفاع اليابانية لعام 2020.

وتصل سرعة المدرعات المدمرة هذه إلى 100 كم في الساعة، وصيغة عجلاتها 8 × 8.

وتم تصميم هذه المركبات الخارقة للدفاع والاستطلاع التكتيكي، فهي تمتلك القدرة على تدمير معدات العدو والتحصينات بشكل فعال، ويمكن أن توفر دعماً لإطلاق النار للمشاة.

وتسلح المركبة القتالية ذات العجلات بمدفع 105 ملم، وهو نسخة مرخصة من المدفعية الملكية البريطانية" إل 7"، وبالتالي فإن هذا المدفع متوافق مع ذخيرة الناتو 105 مم القياسية.

ويتألف التسلح الثانوي من مدفع رشاش محوري عيار 7.62 ملم، ومدفع رشاش عيار براوننج عيار 12.7 ملم مثبت على الجزء الخلفي الأيمن من برج الدبابة.

وتفتقر المركبة إلى محمل أوتوماتيكي وتتطلب تحميل القذائف يدوياً، وذلك بسبب مشاكل التوازن داخل البرج، ولكن هذا يوفر على تكاليف التطوير والإنتاج.