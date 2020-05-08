الدبابات الروسية "تي-80" تدمر أهدافا بحرية في قبرص... صور

ووفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا"، فإن الدبابات الروسية قامت بتدمير أهداف بحرية، مشيرة إلى أن هذا الأمر ليس مفاجأة، وذلك بسبب أن الذخيرة التي تم إطلاقها من مدافع عيار 125 مم، قادرة على تدمير الأهداف البحرية بفعالة عالية بالإضافة إلى ناقلات المدرعات البرمائية والطائرات منخفضة التحليق فوق سطح البحر، ولكن بمسافة لا تتعدى 5 كم.

وأضافت الصحيفة أن هذه الدبابات فعالة أيضا ضد المركبات المدرعة الثقيلة ذاتية الحركة، ولهذا السبب يتم تقديرها في العديد من دول العالم.