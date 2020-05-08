لماذا اشترت أمريكا صواريخ فرط صوتية روسية؟

كان البنتاغون، في خضم الحرب الباردة، حذرا جدا من الصواريخ السوفيتية الأسرع من الصوت من طراز "خا-31" والمعروفة لدى قوات حلف "الناتو" بـ"أي إس-17 كريبتون". ولم يتمكن الجيش الأمريكي من إيجاد طريقة فعالة لمواجهة هذه الصواريخ التي تصل سرعتها إلى 3.5 ماخ (أي ثلاثة أضعاف ونصف الضعف لسرعة الصوت).
ووفقا لصحيفة "درايف"، فإن المشكلة كانت في أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من إنشاء جهاز محاكاة كامل للصاروخ من أجل وضع إجراءات وقائية.
وأضافت الصحيفة " نجح واحد فقط من عمليات الإطلاق الست في الفترة من نوفمبر 1987 إلى يناير 1989. ولم ينجح إطلاقان آخران، أحدهما في نوفمبر 1990 والآخر في مايو 1991. ونتيجة لذلك أغلق الكونغرس المشروع".
وتغير الوضع مع انهيار الاتحاد السوفيتي. حيث أصبحت الأسلحة السرية، التي كان يتعذر على الأجانب الوصول إليها في السابق، متاحة للشراء.
وفي عام 1995، اشترت شركة "McDonnell Douglas" هياكل هذه الصواريخ ومحركاتها، ومن ثم جعلت منها أهدافا تدريبية للصواريخ من طراز "إم أي-31"، من أجل وضع تدابير لمواجهة الهجمات الصاروخية من هذا الطراز.
ووفقا للصحيفة، تم إجراء، من عام 1996 إلى 2003، 13 عملية إطلاق لهذه الصواريخ من مقاتلات "إف-4 فانتوم 2".
وأشارت الصحيفة إلى أنه في وقت لاحق تم تطوير صواريخ جديدة لتكون أهدافا على أساس الصاروخ "إم أي-31".
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)