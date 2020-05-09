من ينتصر في المعركة..."سو-27" الروسية أم الأوكرانية

يجادل العديد من الخبراء الغربيين سو-27 الأوكرانية يمكن أن تصبح تهديدًا حقيقيًا لسلاح الجو الروسي، لكن لا يجب التسرع في الاستنتاجات المتعلقة بهذه المعلومات، حسب رأي المحللين العسكريين من فيتنام.

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ورثت روسيا وأوكرانيا عدد كبير من الطائرات العسكرية. أعطيت الدول المشكلة حديثًا الفرصة بالتصرف بهذه الترسانات وفقًا لتقديرها، وقد تعاملت كييف وموسكو بشكل مختلف مع تشغيل هذه المعدات.

إذا بدأت الأخيرة على الفور عملية التحديث والتحسين، فقد قام الجانب الأوكراني بشكل عرضي للغاية بالتعامل مع مثل هذه القضية المهمة، حسبما ذكرت صحيفة "سوها" الفيتنامية.

وقالت الصحيفة: "كان للإهمال أثر سلبي للغاية على القوات الجوية والدفاع الجوي لأوكرانيا. إن البلاد تملك حاليًا عشرات المقاتلات من طراز سو-27 وميغ-29، والتي تعد في كثير من النواحي قديمة للغاية وتتطلب التحديث".

سو-27 هي طائرة ذات كفاءة عالية، لا تزال جيدة، حتى على الرغم من عمرها المتقدم. إنها من أفضل المقاتلات في عصرها، ولكن بسبب نهج كييف المتهور في التحديث، فإنها لم يتلق بعد التحسينات اللازمة. للمقارنة، تبدو الطائرات الروسية في هذا الصدد أكثر حداثة وملاءمة. وقرر الخبراء الفيتناميون التنبؤ بكيفية انتهاء المواجهة الجوية بين الطائرات الأوكرانية والروسية.

ووفقا للصحيفة، "يقول العديد من المحللين الأوكرانيين والغربيين أن سو-27 يمكن أن تكون مشكلة كبيرة بالنسبة ل سو-27 وسو-30إس إم الروسية المحدثة، وحتى سو-35. ولكن الواقع مختلف تماما".

تقوم القوات الجوية الروسية بتشغيل سو-27إس إم3 المحدثة بعمق مع محرك جديد وإلكترونيات محسنة. حصلت على صواريخ إر-27إي إر مع القدرة على إسقاط الأهداف على مسافة تصل إلى 130 كم. على هذه الخلفية، تخلفت الطائرات الأوكرانية مدة اثني عشر عامًا، وقد عفا الزمن على الحشو الإلكتروني والأسلحة. إذا اجتمعت هذه الطائرات في معركة حقيقية، فلن يكون أمام الطيارين الأوكرانيين فرصة للانتصار في هذه المعركة. سيتم ضربهم بسهولة. سوف يفاجأ الخبراء الغربيون الذين يرغبون في التقليل من شأن الروس بهذا السيناريو.