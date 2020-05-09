صحيفة: روسيا ستملك أقوى صاروخ في العالم عندما تحصل على "إس-500"

في العام المقبل، يجب أن تحصل القوات المسلحة الروسية على أحدث نظام دفاع جوي إس-500، والذي سيكون له تحسينات كبيرة بالمقارنة مع الجيل السابق من هذه السلسلة. حاليًا ، يختبر المطورون المكونات الفردية لهذا المجمع، بالإضافة إلى إضافة المعدات. يعتقد المحللون الأجانب أن روسيا ستحصل قريباً على أقوى صاروخ في العالم، حسبما ذكرت صحيفة "سوها" الفيتنامية.

وأشار مؤلفو سوها إلى أن "الجيش الروسي سيحصل على أقوى صاروخ في العالم في عام 2021 ، ولا يوجد لدى أي دولة أخرى مثله".

يتم الحفاظ على السرية التامة للخصائص التكتيكية الرسمية ل "إس-500"، ومع ذلك، استنادًا إلى المواصفات المعتقدة، فإن قدرات الأسلحة الروسية الجديدة تتجاوز بكثير جميع أنظمة الدفاع الصاروخية الحالية. يؤكد عدد من وسائل الإعلام أن نظام الدفاع الجوي سيكون قادرًا على اعتراض الأهداف على مسافة تصل إلى 600 كم. في نفس الوقت تعقب ومهاجمة 10 أهداف باليستية تتحرك أسرع 20 مرة من سرعة الصوت.

الميزة الفريدة في إس-500 هي قدرتها المذهلة على العمل مع أكبر قدر ممكن من أنواع الأهداف. تتعامل مع كل من الطائرات والمروحيات، والصواريخ البالستية، وكذلك مع الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض. يمكن الافتراض أن روسيا سيرغب في حفظ هذه التكنولوجيا لنفسها، ولن يتم تصديرها في العقود القادمة.