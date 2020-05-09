الصين تعرض قاذفة قنابل شبح هذا العام

قد لا يحدث ظهور القاذفة الاستراتيجية الصينية Xian H-20 في عام 2025 ، كما هو مخطط، ولكن هذا الخريف.

ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست نقلا عن مصادر عسكرية أن بكين "تدرس بعناية" عرض الطائرة في معرض تشوهاي في نوفمبر تشرين الثاني. ستكون القاذفة جاهزة للعرض، لكن السلطات تدرس عواقب العرض الأول لـ H-20 وسط تدهور العلاقات بين الأقاليم بسبب جائحة فيروس كورونا.

"من المتوقع أن تصبح تشوهاي منصة لتعزيز صورة الصين ونجاحها فى مكافحة الوباء. سيظهر للعالم أن العدوى لم يكن لها تأثير ملحوظ على شركات صناعة الدفاع الصينية"، حسب الصحيفة.

وفي الوقت نفسه، فإن ظهور Xian H-20 سيكون علامة على التجديد الكامل لـ "الثالوث النووي" الصيني: الصواريخ البالستية الأرضية العابرة للقارات، والصواريخ الاستراتيجية للغواصات ومركبات إيصال الأسلحة النووية الجوية. الآن سلاح الجو الصيني مسلح بقاذفات استراتيجية H-6 ، نسخ مرخصة من تو-16 السوفيتية لعام 1954. على الرغم من التحديث العميق ، هذه الطائرات عفا عليها الزمن.

ومن المتوقع أن تضاعف القاذفة الجديدة مدى الضربات الجوية، وتغير التكافؤ الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة. من مطارات البر الرئيسي للصين، ستتمكن طائرة H-20 من ضرب أهداف خارج حلقة الجزيرة الثانية - وهناك قواعد أمريكية في غوام والفلبين واليابان.

وفقًا لبيانات من مصادر مفتوحة، تم بناء الطائرة وفقًا لمخطط "الجناح الطائر" باستخدام تقنيات الرؤية المنخفضة، ولها كتلة إقلاع تبلغ حوالي 200 طن ويمكن أن تحمل 45 طنًا من الحمولة. الأسلحة الرئيسية لـ H-20 أربعة صواريخ استراتيجية بعيدة المدى مصنوعة أيضًا بواسطة تكنلوجيا التخفي.