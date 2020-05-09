من "كينجال" إلى سو-57... ما الطائرات التي شاركت في العرض الجوي في موسكو

حلق فوق الساحة الحمراء في موسكو، أكثر من 75 طائرة ومروحية من القوات الجوية الروسية أثناء العرض.

عُقدت عروض جوية في العاصمة الروسية، وكذلك في عشرات المدن الأخرى في البلاد، في الذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

افتتحت العرض مروحيات كي-8إم تي إس ومي-26 ومي-35إم وكا-52 ومي-28.

ثم ظهرت طائرة الإنذار المبكر أ-50أو وطائرات النقل إيل-76إم دي وقاذفات القنابل الاستراتيجية تو-95 وتو-160 وطائرات مقاتلة ميغ-29إس إم تي وقاذفات سو-24.

وكان أبرز ما في البرنامج تحليق أحدث أربع مقاتلات سو-57. نلاحظ أن هذه الطائرة شاركت لأول مرة في العرض في عام 2018، ولكن حينها حلقت طائرتان فوق المدينة.

وكان في العرض أيضًا مقاتلات ميغ-31 مع صاروخ "كينجال" الأسرع من الصوت وأحدث مقاتلات سو-35إس متعددة الوظائف.

بعد ذلك، حلقت الفرق الجوية الروسية "روسكي فيتيازي" و"ستريجي" فوق العاصمة على طائرات سو-30إس إم وميغ-29.

انهت العرض ست طائرات هجومية سو-25بي إم، التي لونت السماء بألوان علم روسيا.