كيف "هنأت" "ميغ-17" طائرة التجسس الأمريكية في يوم النصر

في 8 مايو 1954، في السماء فوق شبه جزيرة كولا، هاجمت مقاتلات ميغ- 17 السوفيتية طائرة التجسس الأمريكيةRB-47E. كان على الطيارين العسكريين هارولد أوستن وكارل هولت وفانس هافلين أن يتحملوا أصعب اللحظات في حياتهم.

في اليوم الذي يتم فيه الاحتفال بالنصر على ألمانيا في الغرب، أقلعت ثلاث طائرات RB-47E من القاعدة الجوية البريطانية فايرفورد تميزت بتصميم خاص - كانت كاميرا K-38 موجودة في المقدمة. كانت هناك ثلاث كاميرات K-17 أخرى في حجرة القنبلة. تم استبدال المدافع الرشاشة في البرج الخلفي بمدفع مزدوج 20 ملم.

في حوالي الساعة السابعة صباحًا، على بعد 160 كيلومترًا من مورمانسك، حلقتا طائرتا تجسس على طول الحدود لتشتيت انتباه الرادارات والمقاتلات الاعتراضية السوفيتية. واصلت طائرة RB-47E الثالثة الطيران وسرعان ما دخلت المجال الجوي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية.

بعد أن تمكنت طائرة التجسس من التحليق فوق مطارين، تم إرسال المقاتلات ميغ الاعتراضية إلى الجو. حاولت المقاتلات السوفيتية أولاً إجبار الطائرة الأمريكية على الهبوط وأطلقت عدة طلقات نارية في على مسار RB-47E.

يتذكر هارولد أوستن: "لا يمكنك أن تتخيل كم كان الأمر مرعبا عندما ترى قذائف حول طائرتك".

عندما بدأت طائرتا ميغ-17 الجولة الثانية، بدأ مساعد الطيار كارل هولت في إطلاق النار من المدفع الأمامي، لكنه لم يضرب المقاتلات. أصاب رد المقاتلة قليلا الجناح الأيسر للطائرة الأمريكية ، لكن الرحلة استمرت وتمكنت الطائرة RB-47E من الذهاب إلى المجال الجوي لفنلندا، ثم السويد.

لم يكن للطيارين السوفييت الحق في إنهاء طائرة تجسس أمريكية فوق أراضي دولة أخرى، لذلك تمكن الأمريكيون من العودة إلى قاعدتهم في المملكة المتحدة. في وقت لاحق، تم منح طاقم RB-47E مكافأة.

وقرر الطيارون السوفييت عدم التساهل مع منتهكي الحدود. 1 يوليو 1960 انتهت رحلة أخرى ل RB-47 بشكل مأساوي. أسقط الكابتن فاسيلي بولياكوف على طائرة ميغ- 19 الطائرة أمريكية. تمكن الطيار بروس أولمستيد والملاح جون ماكون من الخروج من الطائرة، لكنهما أمضيا سبعة أشهر في مركز الاعتقال في المخابرات السوفيتية. تم إطلاق سراحهم في عام 1961 مباشرة بعد تنصيب جون كينيدي كحسن نية.