رصد بي تي إر-152 القديمة في سوريا... صور

تم رصد بي تي إر-152 القديمة لدى الجيش السوري. هذه المركبات القتالية، النادرة تظهر على عدسات الكاميرا في كثيرا من الأحيان في البقعة الساخنة. يواصل مسؤولو الأمن المحليون استخدامها لأداء مهام خاصة مختلفة.

وفقًا لمصادر مختلفة، منذ بداية الستينيات، تم استلام حوالي خمسمائة ناقلة جند مدرعة من هذا النموذج من الاتحاد السوفيتي. لقد شاركت بنشاط في حرب 1967، وبعد ذلك تم استخدامها في معارك أكتوبر 1973. كما شاركت في أحداث لبنان المجاور.

على الرغم من أوجه القصور المعروفة، مثل عدم وجود سقف مدرع وعدم القدرة الجيدة على الحركة بين الضواحي، فقد أثبتت بي تي إر-152 أنها مركبة بسيطة وموثوقة.

في أوائل السبعينيات بدأوا في استبدالها بـ بي تي إر-60 الأحدث، ثم التشيكوسلوفاكية أو تي-64 سكوت.

ونتيجة لذلك، تم نقل ما تبقى من بي تي إر-152، في المجموع أكثر من ثلاثمائة، بشكل أساسي إلى قواعد التخزين، حيث بقيت حتى بدء الحرب في سوريا، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

أثناء الأعمال القتالية الشديدة، تكبدت القوات السورية التي تقاتل الإرهابيين خسائر كبيرة في المركبات المدرعة، بما في ذلك المركبات الخفيفة. لذلك، تقرر "إعادة إحياء" العتاد المخزن، وحصلت بي تي إر-152 على حياة ثانية. خضعت الآلات للحد الأدنى من التغيير: على سبيل المثال، تم تجهيز بعضها بثلاث رشاشات سي غي إم بي عيار 7.62 ملم في وقت واحد. كانت تستخدم بشكل رئيسي في المهام الأمنية وكان عليها تغطية وحماية مدرعات الأفراد العسكريين بالنار.