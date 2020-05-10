"القرش" الروسي العملاق يدهش خبيرا عسكريا أمريكيا

صدمت قصة بناء "القرش" الروسي العملاق الخبير العسكري الأمريكي الشهير، تايلر روغواي، الذي شارك صورًا نادرة لإنشاء غواصات الصواريخ، والتي تعد أكبر غواصات في العالم.

في عام 1972، وكل لمصنع "روبين" مهمة لتطوير مشروع "أكولا" (القرش)، كانوع جديد من الغواصات ردًا على إنشاء غواصات جديدة من فئة "أوهايو" في الولايات المتحدة، تم تعيين كوفالوف مصمما رئيسيا.

The picture with the Lenin banner would look totally espionage movie cheesy if it weren't real! https://t.co/kw5xU7jEJa — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) May 8, 2020

حتى نهاية الثمانينيات، تم تشغيل ست غواصات نووية من مشروع 941 "أكولا" في الاتحاد السوفيتي، أطلق عليها الجيش الأمريكي لقب "وحش البحر العملاق"، كل ذلك بفضل حجمها وأسلحتها.

الغواصة قادرة على حمل 20 صاروخا باليستيا عابرا للقارات، يبلغ طول "القرش" ملعبين لكرة القدم تقريبًا، والارتفاع عبارة عن منزل من تسعة طوابق. هذه الغواصات لا تزال الأكبر في العالم حتى يومنا هذا.

شارك الخبير الأجنبي تايلر روغواي صورًا نادرة لبناء الغواصة الروسية "دميتري دونسكوي"، والتي في رأيه، تشبه إلى حد كبير لقطات من فيلم تجسس.

حاليا، من بين 6 غواصات بنيت في الاتحاد السوفيتي، تم التخلص من 3 غواصات، واثنتان في انتظار التخلص منها وتم تحديث واحدة فقط تي كي-208 "دميتري دونسكوي" في إطار مشروع 941 أو إم بهدف استخدام أحدث قاذفة صواريخ دي-19 وصواريخ "بولافا"، قال نائب الأدميرال أوليغ بورتسيف إن "دميتري دونسكوي" سيعاد تجهيزها بـ 200 صاروخ كروز "كاليبر".