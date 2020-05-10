روسيا تبدأ اختبارات منظومة "إس-500"

وقال بوريسوف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "إن جميع عناصر النظام يتم تصنيعها، ويتم اختبارها".

وأكد نائب رئيس الوزراء: "ليس من المخطط إظهار عناصر النظام الجديد في العرض المخصص للذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى".

وكان قد أعلن نائب وزير الدفاع أليكسي كريفوروتشكو، في وقت سابق، أن عقد الدولة لشراء إس-500 من المقرر أن يوقع في عام 2021 ، ومن المقرر التسليم في عام 2025.