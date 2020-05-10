وزارة الدفاع الروسية تحصل على دفعة من "سو-57" هذا العام

أعلن نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف أنه من المقرر تسليم دفعة من مقاتلات سو-57 إلى وزارة الدفاع في عام 2020.

وقال بوريسوف "في عام 2020، من المخطط تسليم طائرات من الدفعة المحددة. في المستقبل – سيتم زيادة الحجم بشكل كبير".

وأضاف بوريسوف أن عقد الدولة لتوريد 76 طائرة لتجهيز أفواج الطيران الثلاثة لقوات الفضاء يجري تنفيذه وفقًا للجدول الزمني.

وفقا لنائب رئيس الوزراء، فإن العمل جار لبناء القدرات القتالية لـ باك فا عن طريق إعادة تجهيز الطائرات بعيدة المدى بأسلحة طيران متطورة ومحطة طاقة واعدة.

في وقت سابق أفيد الدفعة المحدد، التي يخططون لتسليمها إلى القوات، تتكون من طائرتين.