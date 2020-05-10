القوات السويدية تطلق صواريخ مجنحة باتجاه أهداف بحرية... فيديو

تقدم قناة "يوتيوب" الرسمية للقوات المسلحة السويدية فيديو جديدًا جديرًا بالمشاهدة، ويظهر فيه إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن على أهداف بحرية.

وخلال عملية الإطلاق، يتم استخدام كل من المجمعات الأرضية Tungt kustrobotbatteri 90 ذات العجلات، والمقاتلات Saab JAS 39 Gripenوالطرادات الشبح Visby.

يُظهر الفيديو بوضوح عملية ضرب الأهداف التي تحاكي سفن العدو، تم نشر الفيديو نفسه في الثامن من مايو/أيار.

وقال قائد القوات المسلحة، مايكل بايدن، مهمتنا هي حماية السويد ومصالحها وحرية العيش بالطريقة التي نريدها، سنقاوم أي تهديد وسنكون قادرين على تنفيذ أي مهمة.