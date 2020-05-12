بالحركة البطيئة صاروخ "كورنيت" الروسي يخرق الدروع ويدمرالأهداف المناسبة...فيديو

نشرت قناة روسية، يوم أمس الاثنين، مقطع فيديو بطيء الحركة لعملية إطلاق صاروخ "كورنيت" المضاد للدبابات والمدرعات العسكرية.

وقامت قناة "زفيزدا" الروسية بعرض مقطع إطلاق صاروخ "كورنيت" بحركة بطيئة لمشاهدة تقنية الإطلاق ومسار الصاروخ الروسي.

ويعتبر نظام "كورنيت" أنه يتميز بضربة قاتلة ويسمى بـ"خزان القاتل" حيث يظهر المقطع كيفية إصابة الصاروخ للأهداف بدقة.

وصاروخ "كورنيت" قادر من خلال شرارته النارية على خرق الدروع العسكرية التي تزيد سماكتها عن المتر تقريبا.

وتتميز منظومة "كورنيت" بقدرتها على ضرب الأهداف الأرضية والأهداف الجوية بما فيها طائرات الهليكوبتر والطائرات المسيّرة، على نحو سواء.

وحول مبدأ عمل "كورنيت"، يقول الخبير دميتري كورنيف إن قاذف المنظومة يوجه شعاع الليزر إلى الهدف، ويتتبعه الصاروخ الموجه ذاتيا حتى يصيب الهدف. ويبقى شعاع الليزر مسلطاً على الهدف حتى إصابته بفضل آلية التتبع الخاصة بقاذف صواريخ "كورنيت".

ويضيف الخبير أن صاروخ "9إم133" الخاص بمنظومة "كورنيت" يطير إلى الهدف بسرعة تزيد على 320 مترا في الثانية ولا يجد صعوبة في تدمير الدبابة. كما يستطيع هذا الصاروخ القضاء على طائرة الهليكوبتر السريعة والطائرة المسيّرة التي هي دون طيار، بسهولة.