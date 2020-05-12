"بوينغ" تكشف لأول مرة النقاب عن مقاتلتها الأحدث "سوبر هورنيت"... وهذه مواصفاتها

وأكملت الشركة تجميع أول مقاتلة من طراز "F/A-18 Block III Super Hornet" وهي الأولى من طائرتين ستستخدمهما البحرية كجزء من الاختبارات الأولية، وفي نهاية العام ستبدأ البحرية الأمريكية في تلقي هذه النسخة من الطائرة بأعداد أكبر.

The first #FA18 Block III #SuperHornet test jet has rolled out of final assembly. Two of these test jets will head to the @USNavy, where they’ll help pilots familiarize themselves with the updated jets and be used in carrier flight tests. pic.twitter.com/ojmn7Uy4Z0 — Boeing Defense (@BoeingDefense) May 8, 2020

وتختلف المقاتلة "سوبر هورنيت" الجديدة عن سابقاتها في عدد من التحسينات الهامة، بما في ذلك خزانات الوقود، التي من شأنها رفع نصف قطر مدى المقاتلة بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، تم تزويدها بحساس من طراز " IRST" الذي يزيد من رؤية الطيار، كما تحتوي على شاشة لمس كبيرة في قمرة القيادة، وفق صحيفة "ذا درايف".

ويشار إلى أن هذه المقاتلة هي نسخة مطورة من المقاتلة "F/A-18 Hornet"، حيث أن مقاتلات "سوبر هورنيت" تعد المقاتلات الرئيسية في سلاح البحرية الأمريكية.