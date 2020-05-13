دبلوماسي أمريكي: "إس-400" مصدر القلق الرئيسي في العلاقات مع تركيا

أعلن الممثل الخاص الأمريكي في سوريا جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة تعتقد أن قضية استحواذ تركيا على أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" تظل مصدر القلق الرئيسي في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وقال جيفري: "إن إس-400 قضية ضخمة... هذه قضية صعبة للغاية، لأنها تتعلق بأكبر استثمار في الدفاع عن الولايات المتحدة وحلفائها منذ الحرب العالمية الثانية – مقاتلة"إف-35". إن إجراءات تركيا تقوض إمكانات هذا المقاتلة".

وأضاف جيفري: "هذه هي المشكلة الأكبر. وإلا فإن تركيا ونحن نتفق بشكل جيد للغاية في معظم القضايا، بما في ذلك ليبيا والناتو ومنطقة القوقاز-البحر الأسود وسوريا والعراق".

بدأت عمليات تسليم أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، والتي تسببت في أزمة في العلاقات بين تــركيا والولايــات المتحـــدة، في منتصف يوليو/تموز 2019. طالبت واشنطن برفض الصفقة، وفي مقابل الحصول على أنظمة باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات F-35 إلى تركيا، وكذلك فرض عقوبات وفقًا لـ CAATSA (قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات). رفضت أنقرة تقديم تنازلات واستمرت المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس-400".