خروج أخطر غواصة روسية إلى البحر

أعلن مصدر في مجمع صناعة الدفاع أن الغواصة الاستراتيجية الرئيسية من المشروع الحديث 955أ "كنياز فلاديمير" خرجت إلى البحر الأبيض لإجراء الاختبارات. وبعد ذلك سيتم تسليم الغواصة إلى الأسطول الشمالي.

لم يتم تحديد التواريخ الدقيقة للاختبارات، ولكن وفقًا للمعلومات الأولية، سيحدث ذلك في نهاية شهر مايو/ أيار من هذا العام. في حقول التدريب للأسطول الشمالي، سيتم إجراء فحص نهائي لتشغيل جميع الآليات والأجهزة.

في وقت سابق أعلنت وسائل الإعلام أنه تم إصلاح جميع العيوب التي تم تحديدها خلال اختبارات ديسمبر/ كانون الأول في "كنياز فلاديمير". وفقًا للخطة، كان من المفترض أن تبدأ المناوبة القتالية العام الماضي. وقبل ذلك، كانوا يخطط لإعداد الغواصة في 9 مايو، لكن الوباء تدخل. ومن المتوقع أن يحدث هذا بحلول نهاية شهر مايو، أو على الأقل حتى الخريف.

الخصائص الدقيقة لـ"كنياز فلاديمير" سرية، ومع ذلك، من المعروف أنها هادئة جدا، وتتميز بقدرة جيدة على المناورة والقدرة على البقاء في العمق وتحسين بنظام الأسلحة.

وصفت المجلة الأمريكية "ناتشونال إنترست" الغواصة بأنها واحدة من أخطر الغواصات في العالم بفضل تسليحها بصواريخ "بولافا" ولعدم رؤيتها.