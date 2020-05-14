هادئة وخطيرة...مزايا الغواصة الروسية "كنياز فلاديمير"

في حين أن حاملة الصواريخ الاستراتيجية غواصة الأمير فلاديمير تخضع لاختبارات نهائية قبل دخولها الخدمة، حدد الموقع الأمريكي The Drive مزايا هذا النوع من الغواصات.

مساء 12 مايو أيار، خرجت الغواصة "كنياز فلاديمير" إلى البحر الأبيض لإجراء المرحلة النهائية من اختبارات الحكومة. ستستمر عدة أيام: أولاً على سطح الماء، ثم تحت الماء. سيتحقق طاقم الغواصة مع فريق التسليم في سيفماش من مدى دقة إزالة العيوب التي ظهرت خلال الاختبارات السابقة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه بعد ذلك سيقرر موعد دخول الغواصة خدمة القوات البحرية الروسية.

الأسطول الروسي مسلح بثلاث غواصات تعمل بالطاقة النووية الاستراتيجية من طراز "بوري". تم تجهيز هذه الغواصات بخراطيم المياه بدلاً من المراوح، مما يقلل بشكل كبير من رؤيتها للسونار. للمناورات بسرعات منخفضة، حيث تكون أنظمة الدفع غير فعالة، هناك قاذفات قابلة للسحب. وهذا يساعد حاملات الصواريخ على البقاء هادئة جدًا بكل السرعات ويضمن جاهزيتها للضربة الانتقامية في حالة حدوث مواجهة.

АПЛ "Князь Владимир" вышла в море на финальные испытания. Фото: Севмаш, Олег Кулешов. pic.twitter.com/94ooiJpzeE — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) May 14, 2020

"بوري" مسلحة بـ 16 صاروخ باليستي "بولافا" - هذه هي الغواصات الأولى المجهزة بهذا السلاح - بصرف النظر عن الغواصة النووية العملاقة "يوري دولغوروكي"، التي أصبحت ساحة اختبار لبولافا.

"كنياز فلاديمير" ليست مجرد حاملة صواريخ من طراز "بوري"، ولكن أول غواصة بنيت في إطار مشروع "بوري-أ" المحسن. ظاهريًا، تختلف عن أسلافها في شكلها الانسيابي: اختفت حدبة السطح - وبالتالي، تحسنت الخصائص المائية والصوتية للطراد الغواصة. كما تم تجهيز الغواصة الجديدة بالسونارات المتقدمة وأنظمة الاتصالات والتحكم في الأسلحة. تم تحسين ظروف معيشة الطاقم.