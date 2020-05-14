صحيفة هندية لا تدرج "إف-35" في قائمة أفضل المقاتلات في العالم

بفضل التقدم العلمي، أصبحت المقاتلة آلة غالبا ما تغير مسار الحرب الحديثة، حسب صحيفة The Economic Times الهندية.

كتب المؤلف في الصحيفة الهندية أن المقاتلات الحديثة تختلف بقدرة عالية على المناورة والتخفي وإلكترونيات الطيران والأسلحة القوية. جمع المحللون في الصحيفة قائمة بأفضل المقاتلات في العالم.

F-22 Raptor

دخلت إف-22 الأمريكية القائمة، وهي منتج للوكهيد مارتن. وفقا للصحيفة، فإن Raptor هي مزيج فريد من تكنولوجيا الشبح المتقدمة والقادرة على المناورة الجيدة وإلكترونيات الطيران الممتازة، والتي تسمح للطيارين بمعرفة الظروف.

سو-57

كما صنف المحللون المقاتلة الروسية "سو-57" كأفضل مقاتلة في العالم.

"إن سو-57 مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس. وحلقت سو-57 لأول مرة في السماء 29 يناير كانون الثاني 2010.

مقارنة مع سابقاتها، تجمع سو-57 بين وظائف الطائرات الهجومية والمقاتلات النفاثة، في حين أن استخدام المواد المركبة والتقنيات المبتكرة، وكذلك التصميم الديناميكي الهوائي للطائرة، تجعلها مخفية عن الرادار والأشعة تحت الحمراء. لفت المؤلف انتباه القراء إلى أن أسلحة الطائرة تتضمن صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy "مقاتلة "سو-57" - معرض "ماكس 2019" للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019

J-20

وفقاً لوسائل الإعلام الصينية، يؤكد مصممو طائرة J-20 أن المقاتلة تمثل قفزة كبيرة إلى الأمام من حيث قدرات الجيش الصيني. لدى الطائرة الجديدة مدى طيران أطول وإمدادات وقود داخلية أكبر، كما أنها أصبحت أقوى من المقاتلات الأمريكية إف-22 وإف-35.

© AFP 2020 / JOHANNES EISELE المقاتلة الصينية جي 20

Dassault Rafale

يشير الكاتب الهندي إلى برنامج رافال الذي أطلقته القوات الجوية والبحرية الفرنسية. نشرت مطلبًا مشتركًا لطائرة ستحل محل سبعة أنواع من الطائرات المقاتلة التي كانت تعمل في ذلك الوقت. ووفقًا للخطة، ستؤدي الطائرة الجديدة مجموعة كبيرة جدًا من المهام: الدفاع الجوي والتفوق الجوي ودور الكشافة.

يقول الكاتب: "بإمكان رافال توفير دعم جوي من مسافة قريبة، وتعيين هدف ديناميكي، وتوجيه ضربة جوية عالية الدقة على الأرض، وكذلك الهجمات المضادة للسفن".

© Sputnik . رافال

يجدر الانتباه إلى أن المحللون في الصحيفة الهندية، لسبب ما، لم يدرجوا أغلى مقاتلة في العالم (F-35) في قائمة أفضل المقاتلات في العالم.