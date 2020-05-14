تفاصيل اختبارات الغواصة الروسية الجديدة

يقضي طاقم غواصة الصواريخ الاستراتيجية "كنياز فلاديمير" عدة أيام في الاختبارات في البحر الأبيض.

توفر التجارب البحرية للسفينة الرائدة من مشروع "بوري-أ" دعمًا للبحث والإنقاذ للأسطول الشمالي والقاعدة البحرية في البحر الأبيض. خرجت الغوصة إلى الاختباررات مع فريق شركة "سيفماش".

خرجت مساء الثلاثاء "كنياز فلاديمير" من سفيرودفينسك وتوجهت إلى البحر الأبيض. وأعلن الكابتن فاديم سيرغا​​، رئيس الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي، في 13 مايو أيار، أن الغواصة ستقضي عدة أيام في البحر لإجراء التجارب في البحر، أولاً فوق الماء ثم تحت الماء.

سيتحقق المتخصصون من إزالة العيوب التي تمت ملاحظتها في الاختبارات السابقة. وبعد ذلك، سيتم أخذ القرار بدخول الغواصة الخدمة.

في هذه المرحلة من الاختبار في البحر الأبيض، ستساعد "كنياز فلاديمير" طاقم طوافة الإنقاذ زفيزدوتشكا"" وسفينة الإنقاذ "ميخائيل رودنيتسكي".

"كنياز فلاديمير" - الغواصة الرئيسية من المشروع "بوري- أ". تتميز الغواصة بأنظمة المناورة والبقاء في العمق والتخفي. وهي تحمل 16 صاروخا باليستيا من طراز بولافا. يمكن للطراد أيضا استخدام صواريخ كروز وطوربيدات الصواريخ.