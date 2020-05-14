"أرنب الاختبار"... رصد دبابة أوكرانية في حقل تدريب أمريكي...صور

تظهر على صورة القمر الصناعي المركبة القتالية مع تي-72 وبي إم بي-1 وبي إم بي-2.

في هذه المنشأة العسكرية، واحدة من أكبر المنشآت في الولايات المتحدة، تم اختبار أنواع كثيرة من المعدات العسكرية، بما في ذلك إم1أ2 أبرامز وستريكر وبريدلي وأ إتش-64دي، بالإضافة إلى العديد من الذخائر عالية الدقة والطائرات المسيرة.

لتقييم فعالية المنتجات الجديدة، غالبًا ما يتم استخدام العديد من المركبات المدرعة الأمريكية القديمة أو السوفيتية أو مصنعة في دول حلف وارسو السابق كـ"أرانب اختبار".

Well look what I have found. At Yuma Proving Grounds, among many T-72's stored there, I found one of the 4 purchased by US from Ukraine in 2004 T-80UD/T-84 tanks. pic.twitter.com/0qFsRfRA18 — Damian Ratka (@DRatka1) March 28, 2020

تم شراء شيء ما بشكل رسمي، على سبيل المثال، من ألمانيا، التي كانت لديها ترسانات ضخمة من أسلحة القوات المسلحة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية. تم الحصول على شيء بعد النزاعات العسكرية. على سبيل المثال، تم الاستيلاء على عدد كبير من "تي-72" العراقية خلال حرب 1991 بعد تحرير الكويت.

وقد شاركت أوكرانيا بسخاء الإرث العسكري للاتحاد السوفييتي. من هناك، غادرت العديد من نماذج الأسلحة إلى الخارج. في عام 2004، تم تسليم 4 دبابات جديدة تم تصنيعها في خاركوف إلى الولايات المتحدة، والتي تم تسجيلها في الوثائق باسم تي-80أو دي، ولكن في الواقع، وفقًا للخصائص، تتوافق مع تي-84 "أوبلوت". علاوة على ذلك، تم تجهيز الآلات بالحماية الديناميكية "نوج" التي كانت سرية في ذلك الوقت، كما تم تجهيز نسختين بمجمعات حماية نشطة.

عندما تم تنفيذ هذه الصفقة الفاضحة في العديد من النواحي، عبر خبراء عسكريون عن رأي مفاده أن معظم هذه المركبات المدرعة سيتم تدميرها ببساطة أثناء دراسة نقاط القوة والضعف فيها. لقد كانوا على حق، في أيامنا هذه، على ما يبدو، بقيت "أوبلوت" واحدة فقط. وبناءً على التقارير الأخيرة، ينوي الأمريكيون إصلاحها واستخدامها مرة أخرى في بعض الاختبارات. لهذا، تشتري أوكرانيا محركات جديدة بقوة 1200 حصان وصواريخ "كومبات" التي تطلق بالليزر، والتي يتم إطلاقها من مدافع 125 مم.