وزير الدفاع المصري يتفقد الغواصة "إس 43" الجديدة... فيديو

تفقد الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الغواصة "إس 43" ألمانية الصنع المنضمة حديثاً إلى القوات البحرية، وذلك خلال زيارة لقيادة القوات البحرية برأس التين.

ونقل زكى تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى لرجال القوات البحرية لما يبذلوه من جهود لحماية المياه الإقليمية والثروات الاقتصادية المصرية، كما أثنى سيادته على طاقم الغواصة وانضباطه واصراره لتنفيذ مهمة استلامها وإنهاء كافة مراحل التدريب والإختبار، بحسب بيان للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية.

واستمع زكى إلى شرح مفصل لكافة الخصائص الفنية والقتالية للغواصة الجديدة وكيفية تنفيذها للمهام المكلفة من خلال منظومة التسليح المتطورة.

وتمثل الغواصة الجديدة قوة ردع كبرى تضاف إلى الأسطول البحرى المصرى الذى شهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقاً لأحدث النظم العالمية.

كما أعقب ذلك حضور وزير الدفاع مراسم تدشين الفرقاطة الشبحية "الأقصر" طراز "جوويند" بترسانة الإسكندرية وهى الفرقاطة الثالثة التي يتم بناؤها على أرض الوطن بالتعاون مع شركة naval group الفرنسية.

ومطلع الشهر الجاري، تسلمت مصر الغواصة الهجومية "إس 43"، ثالث غواصة ديزل كهربائية من فئة "تايب 209/ 1400 إم أو دي" الألمانية، التي تعد أحدث إصدار من فئة غواصات الديزل الألمانية من هذا الطراز.

وتحمل الغواصة الجديدة اسم "إس 43"، ضمن صفقة عسكرية تشمل 4 غواصات هجومية من الفئة ذاتها، من المقرر استكمالها في 2021، بوصول الغواصة الرابعة التي ستحمل اسم "إس 44".