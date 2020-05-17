الولايات المتحدة تختبر مروحية جديدة...فيديو

تواصل الشركات الأمريكية Sikorsky و Boeing اختبارات الطيران للمروحية عالية السرعةSB-1 Defiant . تم نشر فيديو الاختبار على تويتر.

وفقًا ل Defence Blog، أثبتت SB-1 خلال الاختبارات القدرة على المناورة على ارتفاعات منخفضة.

تم إجراء الاختبارات بمشاركة وزير الجيش الأمريكي رايان مكارتني والسيناتور تامي داكويرث، المقدم المتقاعد التي شاركت في الحرب في العراق. هناك ، أثناء تحطم مروحية سيكورسكي UH-60 بلاك هوك، فقدت ساقيها.

The #SB1Defiant team has been pushing the flight envelope during recent testing. We’re demonstrating this #FVL aircraft can maneuver and fly fast at low altitudes, critical for the @USArmy’s mission success.



🎥: @Sikorsky pic.twitter.com/PmyqJs4yTB — Boeing Defense (@BoeingDefense) May 12, 2020

يتم تطوير المروحية SB-1 Defiant في إطار برنامج Future Vertical Lift. لبناءها، تم استخدام مخطط الترتيب المحوري للمروحات ذات التصميم الخاص. يعتقد الخبراء أن الآلة الجديدة يمكن أن تغير وجه تصنيع المروحيات الحديثة. في رأيهم، لديها ميزات فريدة أثناء الإقلاع والهبوط، والارتفاع، لها سرعة لا تملكها المروحيات العادية - تصل إلى 460 كيلومترًا في الساعة.

ستستمر المروحية SB-1 Defiant في اختبارات الطيران هذا العام.