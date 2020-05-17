أحدث الدبابات الصينية تحل محل "تايب 59" القديمة

يستمر الجيش الصيني في الحصول على الدبابات الخفيفة تايب 15. وتستخدم الوحدات المسلحة بنشاط أحدث التقنيات في مختلف التدريبات.

وللمرة الأولى، تم عرض هذه المركبات القتالية العام الماضي في العرض بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

كما أشار الخبير العسكري يوري ليامين، إلى ما إذا كان في وقت سابق في معظم العينات التي أنشأها المصممون الصينبون، كان التأثير الأجنبي ظاهرا، فإن تايب 15 هي أصلية إلى حد كبير، على الرغم من أنها توصف بـ"الخفيفة"، ولكن وزنها القتالي يبلغ 36 طنًا.

الأسلحة الرئيسية فيها مدفع 105 ملم. لديها نظام تحميل أوتوماتيكي بسرعة إطلاق عالية، فيها مدفع رشاش عيار 7.62 ملم. البرج مجهز بمنظومة الدفاع الجوي W-85عيار 12.7 مم.

يتيح نظام التحكم في إطلاق النار المطور، بفضل وجود قنوات التصوير الحراري، القتال بفعالية ليلاً ونهارًا.

قوة المحرك 1000 حصان، السرعة على الطريق السريع تصل إلى 70 كم / ساعة، ويضم الطاقم ثلاثة جنود.

وقال ليامين: "كان يُعتقد سابقًا أن تايب 15 مصممة في المقام الأول لتحل مجل الدبابات الجبلية الخفيفة تايب 62 التي تعمل في التضاريس الصعبة. ومع ذلك، بناءً على أحدث التقارير، فإنهم يخططون لإعادة تجهيز فرق الدبابات التي لا تزال تستخدم تايب 59. ويعتقدون أن الآلات الجديدة ستتعامل بشكل أفضل مع المهام التي تقوم بها القديمة، التي تم تطويرها في أواخر الخمسينيات"، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".