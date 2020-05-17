روسيا تبتكر مادة تمويه للمعدات العسكرية

طورت الشركة القابضة "روس إلكترونيكا" (ضمن "روستيخ") مادة ماصة للرادار للمناطق الثلجية، مما يقلل من مدى الكشف عن المعدات العسكرية ثلاث إلى أربع مرات.

وقالت الشركة القابضة لوكالة "سبوتنيك": "في الوقت الحالي، الشركة المطورة تسي كي بي إر إم (ضمن "روس إلكترونيكا") جاهزة لإنتاج كميات كبيرة من المواد الجديدة على أساس خيوط ذات أسلاك مغناطيسية نانوية متناهية الصغر، وقد تم بالفعل إطلاق مجموعة تجريبية".

يقل مدى الكشف عن المعدات العسكرية المموهة بواسطة رادارات الاستطلاع، وكذلك رادار التحكم في سلاح الطيران التكتيكي والمروحيات الهجومية للعدو 3.5 إلى 4 مرات.

المادة، متينة ومقاومة للتأثيرات المناخية في درجات حرارة منخفضة، وفقا للشركة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن معامل الانعكاس يبلغ 0.5٪ - أي أنه يمتص الإشعاع الكهرومغناطيسي للرادار بنسبة 99.5٪ ، ولا تسمح الموجة المنعكسة للرادار بتحديد جسم مموهه والتعرف عليه.