"سو-57" قد تصبح مقاتلة مسيرة

أعلن مصدر في المجمع الصناعي العسكري لوكالة "سبوتنيك" أن مقاتلة "سو-57" تواصل الاختبارات وتتدرب على وضع الطائرة المسيرة.

وقال المصدر "يجري تطوير نظام طائرة مسيرة على المختبر الطائر تي-50، يكون الطيار في قمرة القيادة أثناء الرحلة، لكنه يتحكم فقط في أداء جميع الوظائف".

سو-57: هي مقاتلة من الجيل الخامس طورها مكتب التصميم سوخوي مع استخدام تكنلوجيا التخفي. المقاتلة مصممة لتدمير الأهداف الجوية والأرضية والسطحية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي والكشف بعيد المدى وكذلك لتعطيل نظام التحكم في طيران العدو.

في العام الماضي، تم توقيع عقد في منتدى "أرميا- 2019" لتسليم القوات الجوية الفضائية الروسية 76 مقاتلة سو-57. تخضع المقاتلة حاليًا لاختبارات يتم خلالها فحص عمل أنظمتها، بالإضافة إلى ظروف تشغيل المحرك في المرحلة الثانية.

ذكرت وزارة الدفاع مرارًا وتكرارًا أن سو-57 تم اختبارها بنجاح في سوريا، من المخطط أن يتم تسليم الطائرات على نطاق واسع إلى قوات الفضاء الروسية في عام 2020.