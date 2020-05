مجلة تقيم أسلحة طائرة "تو- 22 إم 3 إم" الأسرع من الصوت

وقال الكاتب الأمريكي بيتر سوشو، إن العمل على الصاروخ الجديد بدأ قبل بضع سنوات، وتم الانتهاء من اختباراته في وقت واحد مع العمل على القاذفة الحديثة، وذكر القراء بأنه تم مؤخرًا اختبار صاروخ أسرع من الصوت على تو-22 إم 3، والذي يجب تضمينه في قائمة الأسلحة للطائرات الحديثة.

تقول المجلة: "الذخيرة الجديدة ليست من سلسلة خي-32".

وفقًا لتقارير حديثة من "ناشونال إنترست" ، تفتخر تو-22إم3إم بإلكترونيات الطيران الجديدة، التي حلت محل القديمة بنسبة 80 في المائة. كان جزءًا مهمًا من حزمة الترقية هو تضمين ما يصل إلى ثلاثة صواريخ خي-32، والتي تم تصنيفها على أنها مضادة للسفن، ولكن تم تصميمها أيضًا لتكون فعالة ضد البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الجسور ومحطات الطاقة.

يُنظر إلى الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت كسلاح يغير قواعد الحرب الحديثة، وحذر الجيش الأمريكي من أن واشنطن ليس لديها حماية ضد هذه الصواريخ.

قال بيتر سوشو: "بالنظر إلى هذه الحقيقة والإمكانات التي يمكن أن تمتلكها الصواريخ كسلاح هجومي، فمن السهل أن نفهم لماذا تقدمت روسيا إلى الأمام بعدة منصات".

طورت صناعة الدفاع الروسية نوعين من صواريخ الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتشمل هذه أحدث نظام جوي فضائي "كينجال". وفقًا للمجلة الأمريكية، فإن "كينجال" هو نسخة محمولة جواً من نظام الصواريخ التكتيكية "إسكندر".

© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation

إطلاق صاروخ "كينجال"