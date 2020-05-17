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    عرض قاذفات تو-22 إم3

    مجلة تقيم أسلحة طائرة "تو- 22 إم 3 إم" الأسرع من الصوت

    © Sputnik . Maksim Blinov
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    يجب أن تتسبب اختبارات صاروخ الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت المخصصة لطائرات "تو- 22 إم 3إم" بقلق شديد لتحالف شمال الأطلسي، بحسب مجلة "ناتشونال إنترست".

    وقال الكاتب الأمريكي بيتر سوشو، إن العمل على الصاروخ الجديد بدأ قبل بضع سنوات، وتم الانتهاء من اختباراته في وقت واحد مع العمل على القاذفة الحديثة، وذكر القراء بأنه تم مؤخرًا اختبار صاروخ أسرع من الصوت على تو-22 إم 3، والذي يجب تضمينه في قائمة الأسلحة للطائرات الحديثة.

    تقول المجلة: "الذخيرة الجديدة ليست من سلسلة خي-32".

    وأوضح بيتر سوشو أن خي-32 هو صاروخ جوي أسرع من الصوت، يبلغ مدى طيرانه من 600 إلى 1000 كم. لقد كان الصاروخ الرئيسي على قاذفات تو-22إم3إم منذ عام 2016. القاذفة الأسرع من الصوت تو-22إم3إم هي أحدث تعديل للطائرة تو-22إم3 مع إمكانات قتالية موسعة.
    وحصلت بعد التحديث على معدات إلكترونية جديدة، بما في ذلك الملاحة والاتصالات والتوجيه والتحكم في المحرك وآليات الوقود والحرب الإلكترونية، لاحظ الكاتب الأمريكي أن هذه التحديثات قد حسنت دقة الملاحة، وبسطت الصيانة والتدريب قبل الرحلة.

    وفقًا لتقارير حديثة من "ناشونال إنترست" ، تفتخر تو-22إم3إم بإلكترونيات الطيران الجديدة، التي حلت محل القديمة بنسبة 80 في المائة. كان جزءًا مهمًا من حزمة الترقية هو تضمين ما يصل إلى ثلاثة صواريخ خي-32، والتي تم تصنيفها على أنها مضادة للسفن، ولكن تم تصميمها أيضًا لتكون فعالة ضد البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الجسور ومحطات الطاقة.

    ويشير الكاتب الأمريكي إلى أن "هذا الصاروخ سمح للطائرة تو-22إم3إم باحتلال موقع فريد بين الطائرات التكتيكية الاستراتيجية والتشغيلية".

    يُنظر إلى الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت كسلاح يغير قواعد الحرب الحديثة، وحذر الجيش الأمريكي من أن واشنطن ليس لديها حماية ضد هذه الصواريخ.

    قال بيتر سوشو: "بالنظر إلى هذه الحقيقة والإمكانات التي يمكن أن تمتلكها الصواريخ كسلاح هجومي، فمن السهل أن نفهم لماذا تقدمت روسيا إلى الأمام بعدة منصات".

    طورت صناعة الدفاع الروسية نوعين من صواريخ الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتشمل هذه أحدث نظام جوي فضائي "كينجال". وفقًا للمجلة الأمريكية، فإن "كينجال" هو نسخة محمولة جواً من نظام الصواريخ التكتيكية "إسكندر".

    إطلاق صاروخ كينجال
    © Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
    إطلاق صاروخ "كينجال"

    يكتب بيتر سوشو: تم تصميم صاروخ خي-47إم2 "كينجال" أيضًا لضمان التوافق مع تو-22إم3. يتفق جميع الخبراء تقريبًا على أن سرعة وقدرة الصاروخ على المناورة في منتصف الرحلة تجعله يتغلب على أي نظام دفاع صاروخي موجود.

    تم إنشاء صاروخ آخر أسرع من الصوت، موجود حاليًا في الترسانة الروسية، لمقاتلة الجيل الخامس سو-57، ولكن اسم وخصائص الصاروخ غير معروفة.

    وبالتالي، فإن روسيا تزيد من هيمنتها في المجال العسكري من خلال إنشاء أسلحة جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي أصبحت مشكلة لم تحل لجيش الناتو.

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    الكلمات الدلالية:
    تو-22 أم 3, سلاح روسيا, أسلحة أسرع من الصوت, كينجال
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