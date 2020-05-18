لحظة تحطم طائرة سلاح الجو الكندي... فيديو

يظهر في الفيديو الذي التقطه شاهد عيان الرحلة المشتركة لطائرتين للفريق. في مرحلة ما، تنحرف إحدى الطائرات إلى الجانب وترتفع، وبعد ذلك تسقط.

في وقت لاحق، أفاد سلاح الجو الكندي أنه نتيجة لهذا الحادث، توفي شخص واحد وأصيب آخر بجروح خطيرة.

وأشارت سلطات كاملوبس إلى أن الطائرة تحطمت بالقرب من المطار المحلي "بعد وقت قصير من إقلاعها". أصابت الطائرة مبنى سكنيا، مما أدى إلى نشوب حريق. عمل رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف والشرطة في مكان الحادث.