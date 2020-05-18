الولايات المتحدة تطلق مركبة فضائية عسكرية سرية

أطلقت مركبة "أطلس 5" الثقيلة مع مركبة الفضاء العسكرية الأمريكية السرية "X-37B" من المحطة الفضائية في كيب كانافيرال في فلوريدا يوم أمس.

تم الإطلاق في الساعة 09.14 بالتوقيت المحلي، بعد دقيقة و40 ثانية، تجاوز الصاروخ عتبة السرعة 1 ماخ. وبث موقع شركة United Launch Alliance عملية الإطلاق.

توقف البث في الدقيقة السابعة من الرحلة بعد عملية انفصال المرحلة العليا للناقل.

تم تنفيذ عملية الإطلاق لصالح قوات الفضاء الأمريكية، ويشرف على المشروع وحدة خاصة من القوات الجوية الأمريكية، التي تقوم بتطوير الجيل التالي من القاذفات. يتم تصنيف المعلومات حول الأجهزة المثبتة على متن X-37V بالسرية.

كان من المفترض أن يتم الإطلاق في اليوم السابق، ولكن تم تأجيله بسبب الطقس.

هذا هو الإطلاق السادس لمثل هذه المركبة الفضائية.