أسطول البلطيق الروسي يحصل على ست سفن صاروخية صغيرة

أعلن القائد العام للبحرية الروسية، الأميرال نيكولاي إيفمينوف، أنه في المستقبل القريب، سيحصل أسطول البلطيق على ست سفن صواريخ صغيرة من مشروع 22800 "كاراكورت" وسيختبر النسخة البحرية من مجمع "بانتسير" للدفاع الجوي المدفعي الصاروخي.

وقال إيفمينوف: "إن أسطول بحر البلطيق في مرحلة التجهيز لسفن الأجيال الجديدة. على وجه الخصوص، على المدى القريب، سيتم تجديد القسم السطحي لأسطول البلطيق بسلسلة من ست سفن صواريخ صغيرة من المشروع 22800".

وأكد إيفمنوف أن أربعا من هذه السفن ستكون مجهزة بنظام صواريخ الدفاع الجوي "بانتسير". في الوقت نفسه، يخطط لاختبارات هذا النظام على أول سفينة من مشروع "كاراكورت "- "أودينتسوفا" في المستقبل القريب.

الجدير بالذكر أن أسطول بحر البلطيق يحتفل اليوم بذكرى تأسيسه.