الصين تطور نظيرة المدرعة الروسية تي-15 "أرماتا"... صور

سيتم تطوير مدرعة قتالية ثقيلة للمشاة في الصين، يقدرها العديد من الخبراء بأنها نظيرة الروسية "تي-15" (أرماتا).

لم يتم عرض هذه الآلة حتى الآن، ولكن تم تقديم نموذج لها في معرض للأسلحة في الإمارات العربية المتحدة قبل عام.

وأفادت التقارير أنه سيتم وضعها على هيكل دبابة القتال الرئيسية VT-4. ستكون قوة المحرك 1300 حصان. السرعة القصوى - 70 كم/ ساعة على الأقل.

Аналог тяжелой российский БМП Т-15 «Армата» создается в Китае В Китае буд... https://t.co/tSbFYf4wZO«Armata»-sozdaetsya-v-Kitae.html?utm_source=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 pic.twitter.com/kybpplXDtP — Мировое обозрение (@ObozrenieMira) May 18, 2020

وعلى الرغم من وجود برج به مدافع من عيار 100 ملم و 30 ملم ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم على النموذج، فمن المحتمل أن يكون التسلح مختلفًا على المركبة الحقيقية. على سبيل المثال، في وحدة القتال غير المأهولة، سيظهر أحدث مدفع 40 ملم مع ذخيرة تلسكوبية. تم الإبلاغ عن أن مقذوفها الخارق للدروع بسرعة 1450 م/ ث قادر على اختراق درع فولاذي بسمك 130 مم على مسافة 1 كم، حسب موقع "فيستنيك موردافي".

ومن ميزات هذه المركبة المدرعة أيضًا أنه يوجد في الخلف رشاشين 12.7 ملم. بالنظر إلى كيفية قيام الصينيين بسرعة بإنشاء نماذج جديدة مختلفة من المعدات العسكرية، فمن المحتمل أن يتم تقديم نموذج أولي لمركبة قتال مشاة ثقيلة في المستقبل القريب.