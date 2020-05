الطائرات المائية التي تطورها روسيا

وقالت الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك": "يقوم مكتب التصميم "ألكسييف" بتطوير مشارع إيكرانوبلان من الجيل الجديد، بما في ذلك أ-050-742دي "تشايكا-2". وتم تقديم المشروع في المعارض الدولية. وخصائصها التقنية متاحة. ولا تعلق إدارة الشركة على أسئلة حول بناء جيل جديد من الطائرات المائية".

وأضافت الخدمة الصحفية، بالإضافة إلى "تشايكا-2"، يعمل مكتب التصميم المركزي على تطوير إيكرانوبلان للإنقاذ مع سعة كبيرة.

وفقًا للمعلومات الواردة على موقع المطور، فإن إيكرانوبلان "تشايكا-2" مخصص لنقل الركاب والبضائع في المناطق الساحلية البحرية، وكذلك لتنفيذ المهام المتخصصة لوزارة الطوارئ. وهي برمائية وقادرة على الذهاب إلى الساحل غير المجهز بمنحدر يصل إلى 5 درجات.

وفي وقت سابق، كتبت المجلة الأمريكية We Are the Mighty أن روسيا تطور "وحشا بحريا" إيكرانوبلان أ-050 (طائرة برمائية).

وفقًا للمجلة، من المقرر إطلاق الحوامة على وسادات هوائية في عام 2020. وتلاحظ المجلة أن أ-050 هي تطوير تجريبي لـ"وحش قزوين"، الذي كان الأساس لحاملة الصواريخ الإيكرانوبلان "لون".