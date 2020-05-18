مجلة: روسيا تملك دبابة قادرة على تحمل انفجار نووي

وفقًا للمؤلف كاليب لارسون، ستهيمن آلة الحرب الفريدة هذه على ساحات المعارك في أوروبا في حالة حدوث نزاع نووي.

في بداية الحرب الباردة، كان مصممو القوتين المتحاربتين الرئيسيتين - الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي - يطورون معدات عسكرية يمكن أن تصمد أمام الهجمات النووية. كان أحد هذه المشاريع دبابة تلقت الاسم الرمزي "أوبييكت 279".

يشرح كاليب لارسون: "تم تصميم هذه الدبابة الثقيلة من أجل البقاء في ساحة المعركة النووية".

تمتلك أوبييكت 279 قدرات مذهلة. إحدى السمات الرئيسية للمركبة القتالية المجنزرة هي القدرة على التحرك ببراعة وسرعة على الطرق الوعرة.

يكتب لارسون: "كان لمحرك الديزل في الدبابة قوة هائلة - 1000 حصان. سمح ذلك للمركبة المقاتلة بالوصول إلى سرعة نحو 55 كيلومترا في الساعة".

كان السلاح الرئيسي لأوبييكت 279 عبارة عن مدفع عيار 130 ملم، وهو ما يثير إعجاب خبراء اليوم في المعدات العسكرية.

"للمقارنة: تحتوي دبابة M1 Abrams الأمريكية على مدفع 120 ملم"، حسب الكاتب.

ومع ذلك، كان الأكثر إثارة للإعجاب في الدبابة السوفيتية هو درعها الموثوق به. سمك "الدروع" في الدبابة مختلف، لكن الأجزاء الأكثر حماية في الدبابة كان لها درع 270 ملم. حماية برج أوبييكت 279 كانت أفضل: كانت بسماكة 320 ملم.

ويلاحظ كاليب لارسون أن "أوبييكت 279 تشبه الصحن الطائر تقريبًا".

إن الجمع بين حلول التصميم الفريدة والدروع القوية جعل الدبابة لا يمكن ضربها. بالإضافة إلى ذلك، كانت المركبة القتالية، كما تصورها المطورون، ثقيلة للغاية: وذلك لمساعدة الدبابة على "الصمود" في حالة حدوث انفجار نووي.

ويلخص كاليب: "ومع ذلك، لم تكن دبابة سوفيتية فريدة من نوعها مطلوبة. بمرور الوقت، تغيرت استراتيجية الحرب الباردة، وتغيرت متطلبات الأسلحة. مع مرور الوقت، تم إعطاء الأفضلية لدبابات أخف وزنا وأكثر تنوعا".

أما أوبييكت 279، فقد ظلت فريدة: يتم تخزين عينة من الدبابة، التي لا تخاف من انفجار نووي، في متحف في كوبينكا بالقرب من موسكو.