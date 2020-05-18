أسطول بحر البلطيق الروسي يحتفل بالذكرى 317 لتأسيسه

بدأ أسطول بحر البلطيق تاريخه بانتصار البحارة الروس على السويديين في 18 مايو/أيار 1703، في خليج فنلندا.

يكمل أسطول بحر البلطيق 317 عاما منذ تأسيسه. تم تجهيز الأسطول بأحدث الأسلحة - قوات السفن، والقوات الساحلية، وكذلك الطيران. لا تقتصر جغرافية خدمة البلطيق على حماية الحدود الغربية.

في منطقة كالينينغراد، يتعلم فريق كاسحة الألغام الأساسية "ألكسندر أوبوخوف" مغادرة سفينة غارقة. هذا تدريب للعسكريين قبل الخروج إلى البحر. معدات الإنقاذ الحديثة تضمن سلامة البحارة بشكل كامل.

يتدرب البحارة باستمرار، مما يجعل كل حركة تلقائية، بحيث يتصرفون في حالة حرجة دون تفكير. يتم الإنذار بالتدريب من اتجاهات مختلفة يوميًا، في أي وقت من اليوم، بغض النظر عما إذا كانت السفينة في البحر أو بالقرب من مكان الإرساء.

السفينة الحربية الحديثة هي سلاح عالي الدقة وتكنولوجيا كمبيوتر متطورة بالإضافة إلى فريق من المحترفين لإدارة كل هذا بفعالية. يمكن الكشف عن الهدف وتدميره على مسافة كبيرة دون مغادرة القاعدة. على سبيل المثال ، مدى صواريخ كروز "كاليبر" أكثر من ألفي كيلومتر. في بحر البلطيق، هناك مجموعة كاملة من سفن الصواريخ الصغيرة مجهزة بهذه الأسلحة. حتى نهاية العام، سيتم تسليم الأسطول سفنا من مشروع "كاراكورت".

يحتوي الأسطول على عشرات السفن من فئات مختلفة: الطرادات وسفن الدوريات والإنزال والصواريخ والغواصات والسفن المساعدة. كل هذا يجعل من الممكن حل المشكلات ليس فقط في المناطق القريبة، ولكن أيضًا في منطقة البحر البعيد.

سفينة الدوريات "ياروسلاف مودري" هي واحدة من تلك التي تقضي وقتًا في البحر أكثر بكثير مما تقضي في الرصيف. في الآونة الأخيرة، عادت السفينة من رحلة طويلة مدتها سبعة أشهر، سافرت خلالها حول أفريقيا، وعبرت خط الاستواء مرتين، وكفلت سلامة الشحن المدني في منطقة القرصنة الخطرة في خليج عدن، وشاركت في ثلاث تدريبات دولية.

أسطول البلطيق هو أيضا قوات ساحلية وطيران بحري وصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدما. يتم تسليم أحدث أنظمة الأسلحة بانتظام إلى الوحدات التي .تضمن أمن الحدود الغربية للبلاد