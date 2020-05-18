طيار أمريكي ينقذ طائرته من السقوط بأعجوبة...فيديو

كاد العرض الجوي للفريق البهلواني الأمريكي The Thunderbirds فوق لوس أنجلوس أن ينتهي بمأساة. حلقت ست طائرات F-16 على شكل مثلث، عندما بدأت الطائرة رقم 3 فجأة في الذهاب إلى اليمين.

استجاب طيار المقاتلة رقم 6 على الفور عن طريق سحب المقبض إلى اليمين، مما تجنب الاصطدام. بعد ذلك، عادت F-16 ، كما لو لم يحدث شيء، إلى العمل. تم نشر الفيديو على موقع يوتيوب.

وفقًا لمجلةThe Drive ، من غير المعروف لماذا بدأ طيار المقاتلة الثالثة في الذهاب إلى اليمين، ولكن وفقًا للخريطة التي أصدرها طاقم الرحلة قبل العرض الجوي، في هذا الوقت كان يجب أن تكون المقاتلات فوق المحيط، وليس فوق المدينة. هذا يعني أنه ربما حدث خطأ.

يقوم ثندربردز بجولة في الولايات الغربية للولايات المتحدة لدعم مهنة الأطباء، الذين يكافحون الآن فيروس كورونا. تأسس الفريق عام 1953. في أوقات مختلفة، حلّق الطيارون على طائرات F-84 و F-100 و Phantoms و Talons ، والآن على طائرات F-16.

