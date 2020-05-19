عسكريون روس يتدربون على حيل قناصين أسطوريين اشتهروا خلال الحرب الوطنية العظمى

يجري العسكريون الروس في المنطقة العسكرية الشرقية تدريبات على إتقان مهارات قناصين اشتهروا خلال الحرب الوطنية العظمى.

بالإضافة إلى ذلك يقوم العسكريون بإتقان خبرة القناصين في ظروف النزاعات الحديثة باستخدام البنادق الآلية في منطقة آمور الروسية وإقليم خاباروفسك.

ويعرض مقطع الفيديو الكفاءة العالية من خلال تقنيات "الصيد" والتمويه التي طورها القناص، فاسيلي زايتسيف، خلال المعارك أثناء الدفاع عن ستالينغراد.

ويتم استخدام أساليب مختلفة للقضاء على مجموعة أهداف في وقت واحد، بينها إطلاق النار المزدوج واستخدام الظروف الجوية المواتية وموضع الشمس عند التنكر.

واستخدم العسكريون النقود المعدنية كأهداف، والتي يقلد توهجها الشمسي الأجهزة البصرية للعدو الشرطي.

ويتم الاستعانة بأفضل التقنيات والأساليب، خلال التدريبات، التي أثبتت نفسها في الحروب والعديد من الصراعات العسكرية.