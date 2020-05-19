تقطع مسافة 4.5 ألف كم... قاذفات "تو-22" الروسية تحلق في السماء لمدة 5 ساعات... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن قاذفتين من طراز "تو-22 إم3"، حلقتا اليوم، فوق المياه المحايدة للبحر الأسود، وفي بعض المراحل بمرافقة مقاتلات تابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية.

ووفقا لموقع "زفيزدا"، جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استكملت طائرتان من طراز " تو-22 إم3 "، تابعتان للقوة-الجو فضائية، الرحلة المخططة لهما في المجال الجوي فوق المياه المحايدة للبحر الأسود. وفي بعض مراحل خط الطيران، رافقت الطائرتين الاستراتيجيتين مقاتلات تابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية".

وخلال التحليق، قطع طاقما القاذفتين الاستراتيجيتين نحو 4.5 ألف كيلومتر، حيث بقيا في الجو لأكثر من خمس ساعات.

ويقوم الطيارون الاستراتيجيون الروس، بطلعات منتظمة فوق المياه المحايدة، في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والبحر الأسود وبحر البلطيق.

ويجري تنفيذ جميع الطلعات الجوية من قبل القوات الجوية الفضائية الروسية، بما يتفق تماما مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.