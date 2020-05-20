صحيفة صينية تكشف سبب شراء بلادها مقاتلات "سو-35" الروسية

تحتاج الصين إلى دفعة جديدة من المقاتلات الروسية المتعددة المهام "سو-35"، على الرغم من امتلاك القوات الجوية الصينية المقاتلة من الجيل الخامس "جي-20".

ووفقا لصحيفة "بوليت روسيا" نقلا عن صحيفة " Sohu" الصينية، فإن بين موسكو وبكين تعاون عسكري وثيق منذ فترة طويلة. ووفقا للصحيفة الصينية، فإن روسيا قد أعلنت مؤخرا عن استعدادها لتزويد الصين بدفعة أخرى من مقاتلات "سو-35" على الرغم من امتلاك الصين المقاتلة من الجيل الخامس "جي-20"، ووفقا للخبراء فإنه لدى الصين أسبابا عديدة لاهتمامها بالمقاتلات الروسية.

وأوضح الخبراء أن "الصين هي أحد العملاء الأجانب الرئيسيين في شراء "سو-35" على الرغم من امتلاكها "جي-20"... ومع ذلك، فإن تكلفة الطائرة الصينية هي واحدة من أدنى المعدلات في العالم بين مقاتلات الجيل الخامس، إلا أنها لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة للإنتاج المتسلسل، وأن المقاتلة الصينية ليست كافية للقيام بجميع المهام القتالية".

ووفقا للصحيفة فإن "جي-20" تم تصميمها حصريا للقتال الجوي، وأن المقاتلة الروسية "سو-35" والتي سوف تقاتل جنبا إلى جنب مع نظيرتها الروسية ستعمل على تعزيز القوة القتالية الصينية بشكل كبير.

وقال محللو الصحيفة: "بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مقاتلات "سو-35" الروسية تقنيات ذات أهمية كبيرة للمهندسين الصينيين، ويأتي الراداد في المقام الأول، بالإضافة إلى صواريخ جو-جو بمدى يزيد عن 200 كم".

وأضاف الخبراء أن الدراسة التفصيلية للمقاتلة الروسية ستساعد الصين على تطوير تقنياتها الخاصة وتحسين المقاتلات المحلية بما في ذلك تعزيز القوة القتالية للمقاتلة "جي-20".