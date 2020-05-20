شويغو: التوجه الاستراتيجي الغربي يشكل أكبر تهديد للأمن العسكري الروسي

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن التوجه الاستراتيجي الغربي يشكل أكبر تهديد للأمن العسكري الروسي.

وأشار شويغو إلى أنه من أجل تحييد التهديدات في المنطقة العسكرية الغربية في عام 2020، تم التخطيط لـتنظيم 28 فعالية لتحسين القوة القتالية للقوات، بالتزامن مع التزود بالأسلحة الحديثة.

وبدأ في روسيا منذ عام 2008، إصلاح عسكري واسع النطاق، أصبح أحد أهم عناصره برنامج إعادة تسليح القوات المسلحة. وتقرر في عام 2010 تخصيص 20 تريليون روبل (317 مليار دولار حسب سعر الصرف الحالي) حتى عام 2020، بهدف إيصال نسبة المعدات الجديدة في القوات المسلحة إلى 70 في المئة.

وأضاف وزير الدفاع الروسي أنه "بحلول نهاية العام، ستتلقى المنطقة العسكرية الغربية نحو 2000 وحدة من المعدات الجديدة والحديثة، ونتيجة لذلك، ستتجاوز حصتها 65 في المئة".

في وقت سابق، قال الوزير الروسي إن "أهم مهمة قومية نقوم بها حاليًا هي بناء وتشغيل 16 مركزًا طبيًا متعدد الوظائف في المناطق العسكرية الغربية والجنوبية والوسطى والشرقية. لهذا الغرض، خصصت وزارة الدفاع 8.8 مليار روبل (130 مليون دولار تقريبا)".