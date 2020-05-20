كيف أجبرت روسيا سفن "الناتو" على الفرار من بحر بارنتس

كتبت وسائل الإعلام الصينية أن روسيا أجبرت سفن الناتو على الفرار من بحر بارنتس، حيث لم يكن حلف شمال الأطلسي مستعدًا للرد الروسي القاسي غير المتوقع.

وبحسب صحيفة " realcleardefense" الأمريكية، فإن أربع مدمرات عسكرية ، ثلاث منها تابعة للبحرية الأمريكية وواحدة للبحرية البريطانية، دخلت بحر بارنتس في وقت سابق من هذا الشهر.

ووفقا لصحيفة "بوليت روسيا" نقلا عن صحيفة "سوهو" الصينية، فإنه كان من المتوقع أن تجري سفن "الناتو" تدريبات في المنطقة حتى منتصف مايو/أيار، مشيرة إلى أن سفن الأطلسي دخلت آخر مرة هذه المنطقة منذ 30 سنة.

وأشار الخبراء الصينيون إلى أن روسيا عرقلت خطط الناتو وأجبرت المدمرات على التراجع قبل الموعد المحدد.

وأضافت الصحيفة أنه وعلى الرغم من أن المجموعة العسكرية للناتو شعرت "بالراحة" في بحر بارنتس لمدة ثلاثة أيام، إلا أن مفاجأة غير سارة كانت تنتظرها صباح 8 مايو، حيث بدأت سفن البحرية الروسية تدريبات عسكرية واسعة النطاق في نفس المنطقة، وبدأ إطلاق النيران بالقرب منها.

ووفقا لصحيفة "بوليت روسيا"، فإن رد روسيا، الذي أوضح أنه المسيطر على المنطقة، جعل قوات الناتو تفر من بحر بارنتس قبل الموعد المحدد.