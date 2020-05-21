روسيا تستعد لاختبارات صاروخ "سارمات"

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، لوكالة "سبوتنيك"، أن التحضير لاختبارات الطيران للصاروخ الباليستي الثقيل عابر القارات "سارمات" الجديد لم يتوقف بسبب جائحة "كوفيد-19".

وأوضح بوريسوف أن "العمل جار كما هو مخطط له. ولم تتوقف المؤسسات المشاركة في إنشاء المجمع عن عمليات الإنتاج. وتم اتخاذ الإجراءات الصحية والوبائية اللازمة هناك، بما في ذلك إجراء تحليل للموظفين".

وبحسب نائب رئيس الوزراء، فإن الاختبارات ستتم في غضون الإطار الزمني الذي يحدده المصمم العام ووزارة الدفاع.

سوف يحل "سارمات" (إر إس-28) محل أكبر صاروخ استراتيجي في العالم، "فويفود" (وفقًا لتصنيف الناتو – "الشيطان"، إر إس-20في). بدأت أعمال التطوير في هذا المشروع في عام 2011. سيكون سارمات قادرًا على مهاجمة الأهداف عبر القطب الشمالي وعبر الجنوبي، متغلبًا على أنظمة الدفاع الصاروخي.

وفقًا لنائب وزير الدفاع أليكسي كريفوروشكو، ستدخل أول صواريخ من الإنتاج الضخم الخدمة في عام 2021. في ديسمبر/ كانون الأول، بدأت قوات الصواريخ الاستراتيجية الاستعدادات لإعادة تسليح الفوج الصاروخي الأول بـ"سارمات".

يطور سارمات في مركز "ماكييف" وسيتم إنتاجه في "كراسماش".

مدى إطلاق الصاروخ الجديد 18 ألف كم، وزنه عند الإطلاق 208.1 طن، الحمولة أكثر من 10 أطنان، كتلة الوقود 178 طنا، طول الصاروخ 35.5 متر، القطر 3 أمتار، نوع الرأس الحربي رأس حربي منقسم مع وحدة ذاتية التوجيه.